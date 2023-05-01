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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قرار أمريكي.. تحذير عاجل من كوريا الشمالية من اندلاع حرب نووية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

قال تشوي جو هيون، المراقب في وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن نشر الغواصات النووية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية يؤدي إلى حرب نووية، ناهيك عن انتهاك الاتفاقيات بين الكوريتين.

وقال جو هيون: "كان نشر الأسلحة النووية الاستراتيجية الأمريكية العامل الخبيث الرئيسي في تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية... والآن يقترب الوقت دون عوائق عندما يمكن أن تندلع حرب نووية".

ووصف تشوي جو هيون "ذروة الوقاحة" بسلوك الولايات المتحدة، التي أجبرت الجيش الكوري الجنوبي على إعلان أن نشر الغواصات النووية في شبه الجزيرة لا ينتهك 1991 - الإعلان الكوري عن نزع السلاح النووي.

بعد تحذير بايدن.. كوريا الشمالية تتجه لمواجهة نووية مع أمريكا |ما الأمر؟

رجل عجوز بلا مستقبل.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهاجم بايدن

وفي وقت سابق، أعربت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ونائب رئيس دائرة اللجنة المركزية لحزب العمال لكوريا الشمالية، كيم يو جونج، عن ثقتها في إعلان واشنطن، الذي تبناه قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ستؤدي إلى تدهور الوضع الأمني ​​في  العالم .

كما وصفت كوريا الشمالية زيارة زعيم كوريا الجنوبية يون سوك يول للولايات المتحدة بأنها استفزاز ومظهر نموذجي لسياسة عدائية تجاه بيونج يانج.

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