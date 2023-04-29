بعد تحذير بايدن.. كوريا الشمالية تتجه لمواجهة نووية مع أمريكا |ما الأمر؟

حذرت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الولايات المتحدة الأمريكية من "خطر أكثر قوة" بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال غواصات مسلحة نوويًا إلى كوريا الجنوبية في استعراض ضخم للقوة ضد بيونج يانج.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قدمت الولايات المتحدة "تظاهرة واضحة للغاية للقوة" ضد بيونج يانج هذا الأسبوع حيث تعهدت بإرساء غواصات مسلحة نوويًا إلى الجنوب من حدودها.

جاء الالتزام خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لواشنطن لحضور قمة مع بايدن، حيث أبرم الطرفان صفقة تهدف إلى إبقاء الديكتاتورية الشمولية في الشمال بعيدة.

وأكد بايدن خلال القمة أن أي هجوم نووي كوري شمالي على الولايات المتحدة أو حلفائها "سيؤدي إلى نهاية أي نظام" يتخذ مثل هذا الإجراء.

لكن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون، قالت إن التحذيرات أضافت الوقود إلى النار عندما هاجمت بايدن.

وأضافت أن بايدن يبدو أنه "رجل عجوز بلا مستقبل"، وغير قادر على تحمل مسؤولية أمن الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن واشنطن "يجب أن تكون مستعدة لعاصفة أعظم من اللازم" في تحذير صارخ.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عنها قولها: "كلما زاد عدد الأعداء الذين ماتوا في إجراء تدريبات حرب نووية، وكلما زاد عدد الأصول النووية التي ينشرونها بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، كلما أصبحت ممارسة حقنا في الدفاع عن النفس أقوى. بما يتناسب معهم بشكل مباشر ".

وأضافت كيم ، وهي أحد المسؤولين الرئيسيين في السياسة الخارجية لشقيقها، أن التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أظهر "أكثر إرادة عمل عدائية" ضد كوريا الشمالية وسيؤدي إلى "خطر كبير" في شبه الجزيرة الكورية.

ويوم الأربعاء، تبنى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وبايدن إعلان واشنطن الذي ينص على إنشاء آلية تشاور ثنائية منتظمة تسمى المجموعة الاستشارية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن الردع الموسع والتخطيط الاستراتيجي.

كما حصلت كوريا الجنوبية على وعد أمريكي بنشر "كامل قوة الحلف" على وجه السرعة، بما في ذلك الأسلحة النووية، في حالة وقوع هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية.