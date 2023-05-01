تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

مصطفى درويش ابن بلد وجدع.. تصدر هذا الوصف النصيب الأكبر من نعي الفنان الراحل مصطفى درويش الذي توفي عن عمر يناهز 43 عاما ، فعلى غير العادة لم يقتصر نعيه على ذكر أعماله الفنية فقط ، لكن الكثير من الأعمال الخيرية التي نفذها طوال حياته دون علم المقربين منه، ومن بينهم سيدة مُشردة تأثر بها.



قصته مع الحاجة بطة



تميز الفنان الراحل مصطفى درويش بشخصيته الطيبة وحبه للخير والعطاء، حيث كان يعمل على تنفيذ العديد من الأعمال الخيرية طوال حياته. ومن بين هذه الأعمال كان اهتمامه الكبير بالمشردين والفقراء، حيث كان يسعى جاهداً لإيجاد مأوى لهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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