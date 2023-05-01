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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الفنان الراحل مصطفى
الفنان الراحل مصطفى درويش

مصطفى درويش ابن بلد وجدع.. تصدر هذا الوصف النصيب الأكبر من نعي الفنان الراحل مصطفى درويش الذي توفي عن عمر يناهز 43 عاما ، فعلى غير العادة لم يقتصر نعيه على ذكر أعماله الفنية فقط ، لكن الكثير من الأعمال الخيرية التي نفذها طوال حياته دون علم المقربين منه، ومن بينهم سيدة مُشردة تأثر بها.

مصطفى درويش والحاجة بطة.. تخلى عنها أبناؤها وساعدها بهذه الطريقة حتى وفاتها


قصته مع الحاجة بطة


تميز الفنان الراحل مصطفى درويش بشخصيته الطيبة وحبه للخير والعطاء، حيث كان يعمل على تنفيذ العديد من الأعمال الخيرية طوال حياته. ومن بين هذه الأعمال كان اهتمامه الكبير بالمشردين والفقراء، حيث كان يسعى جاهداً لإيجاد مأوى لهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ولمتابعة المزيد حول قصص الفنان الراحل مصطفى درويش الإنسانية .. تابع الفيديو جراف التالي:

مصطفى درويش 43 عاما الأعمال الخيرية التي نفذها سيدة م شردة الحاجة بطة

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