إشادات حزبية بهدايا الرئيس السيسي للعمال: يؤكد الإيمان الراسخ بدورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة

الاحزاب السياسية عن هدايا الرئيس السيسى للعمال:

تقديرا لجهودهم على مر التاريخ

تقديرا لدورهم بمسيرة البناء والتنمية

انتصار تاريخي للعامل المصري

أشاد عدد من الأحزاب السياسية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، وما تضمنته تأكيدات الرئيس وتوجيهاته بشأن دعم الصناعة والإنتاج المحلي، بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد الوطني.

ثمن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، وما تضمنته تأكيدات الرئيس وتوجيهاته بشأن دعم الصناعة والإنتاج المحلي، بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد الوطني.

وأشاد الحزب باحتفاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمال مصر، تقديرا لجهودهم على مر التاريخ، لاسيما في المشروعات القومية الحالية التي تغطي كل محافظات الجمهورية.

كما ثمن الحزب توجيه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه للعمال، فضلا عن التأكيد على ضرورة إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن حرص الرئيس السيسي على دعم ومساندة عمال مصر يؤكد الإيمان الراسخ بدورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وتوجه بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على وقوفها إلى جانب العمال ودعمهم، والسعي الدائم والحرص على تذليل العقبات أمام التوسع في الإنتاج المحلي بما يساهم في رفع تصنيف الاقتصاد الوطني عالميا .

ومن جانبه، هنأ ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع الطبقات العاملة فى مناطق العمل والإنتاج بمناسبة احتفالات مصر بعيد العمال.

وأشاد د. ممدوح محمد محمود بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتى تؤكد اهتمام وتقدير القيادة السياسية بعمال مصر، ودورهم الكبير فى تحقيق التنمية الشاملة، والنهضة التنموية التى تستهدفها الدولة، وبناء مستقبل مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.

وقال إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تعزز برامج الحماية الاجتماعية لعمال مصر الأوفياء، فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، ولها انعكاسات على الاقتصاديات الوطنية، من خلال إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل آمنة، والالتزام بمعايير العمل الدولية.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بعيد العمال، تساهم فى تنمية مهارات العمال من خلال التوسع فى برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار فى تطوير المراكز التدريبية التى تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، لمواكبة سوق العمل، فضلا عن سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، فضلا عن قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا.

وأوضح د. ممدوح محمد محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم حقوق العمال وكل فئات المجتمع، فالعمال يقودون مسيرة البناء والتنمية، ولهم دور مشهود فى بناء المستقبل متسلحين بالروح والعزيمة والإصرار، وحب الوطن.



هدايا الرئيس للعمالة غير المنتظمة

وأعلن الرئيس السيسي، عن هدايا العمالة غير المنتظمة وهي كالتالي: