قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

قال الدكتور علي أبودشيش، خبير الآثار المصرية إن هذا الخضم الهائل من الإنتاج الحضاري على ضفاف نهر النيل والذي انبعثت منه الحياة في مصر القديمة قام على عاتق “العمال المصريين” حيث كانوا المحرك الفعلي لمختلف نواحي الحياة من خلال العديد من الصناعات.

وأضاف الخبير في الآثار المصرية أن انتظام الزراعة كان أهم سمة لحياة المصري القديم ثم بعد ذلك اتجه إلى الحرف الأساسية للتكيف مع البيئة المحيطة كبناء الأهرامات والمعابد والمقابر والصناعات الخشبية والمعدنية وغيرهم حيث أخرج العامل المصري القديم من تحت يديه أجمل الأشياء التي لا نزال نفخر بها أمام العالم أجمع حتي الآن.

وأوضح علي أبو دشيش أنه من أهم الصناعات في مصر القديمة:

1- الصناعات الحجرية: مثل صناعة التماثيل والأواني الحجرية وصناعة قطع الأحجار من المحاجر.



2- الصناعات المعدنية: مثل الذهب والفضة وغير ذلك وقد بلغت دقة كبيرة مثل ذلك في العديد من الأعمال الفنية، مثل: قناع الملك توت عنخ آمون.

3- الصناعات الكيمائية: صناعة الأدوية العقاقير الطبية.

4- الصناعات الخشبية: ومثل في صناعة الأساسات المنزلية والجنائزية .

العمال المصريين

ولفت الدكتور علي أبو دشيش إلى أنه على الرغم من أن العمال عانوا أشد المعاناة في العمل في الظروف الكاحلة إلا أنهم كانوا احيانا يطالبون بحقوقهم المادية حيث قاموا بعمل أول إضراب فى مسجل فى التاريخ حتى الآن في عهد الملك رمسيس الثالث.

وأشار إلى أنه على جدران معبد هابو في مدينة الأقصر يسجل لنا التاريخ أول احتجاج عمالي منذ آلاف السنين حيث اجتمع العمال المصريون في المعبد الجنائزي الذى بناه رمسيس الثالث وقاموا بإعلان الاحتجاج والاعتصام رفضا لسياسه الملك الاقتصادية التي تقوم على الإسراف في بناء المعابد الفارهة مما أضعف الاقتصاد حينذاك وتأخر الأجور للعمال في دير المدينة لمده شهرين.

وبين أن الملك رمسيس الثالث امتثل لمطالب العمال وانتهى الاعتصام الذى خلدته جدران معبد هابو بالأقصر.

