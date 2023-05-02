حملة لرش برك المياه الراكدة في حي المساعيد بالعريش

نفذت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء حملة لرش برك المياه الراكدة فى حى المساعيد بالعريش محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واشراف مدير الطب الوقائي دكتور أسامة سالم احمد ورعاية إدارة المتوطنة ورئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

برك المياه الراكدة:

حيث تم رش منطقة شاليهات ارض الجمعية بالمساعيد وايضا تم رش برك المياه الراكدة فى حى الشرابجة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ. حيث تم أخذ عينات من يرقات البعوض والبعوض البالغ، وذلك للقيام بفحصها فى معمل التصنيف الحشرى.

وقد ضم فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريقكل من :

مهندس صبحى الفرماوي رئيس الوحدة والمهندسة الهام عايش والفنيين “ كمال السيد، و السيد السنوسي ،و محمد شحاته .ومساعدين ”سعيد متولي، و أحمد على ،ونافذ عبده مسلم"

