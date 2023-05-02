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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. تعليق ناري من إبراهيم سعيد بعد انسحاب الزمالك من السوبر.. ومهيب عبد الهادي يكشف نية الزمالك تقديم شكوى للفيفا

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

نجم الترجي السابق: الأهلي فريق عادي.. قادرون على الإطاحة به

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات نجم الترجي السابق عن لقاء نصف النهائي الافريقي.  

وقال: "خالد القربي لاعب الترجي السابق: من الممكن أن تخاف من صن داونز .. ولكن الأهلي فريق عادي ومتواضع والرجاء كان يستحق التأهل .. والترجي بالغيابات قادر على الإطاحة به".

 

مهيب عبدالهادي: الزمالك سيتقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة والأهلي للفيفا

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، خبراً مصيريا يتعلق بنادي الزمالك عبر فيسبوك.

وكتب: “هقولكم على كارثة.. الزمالك هيرفع قضية ضد اتحاد الكرة والأهلي لدى فيفا بسبب التدخل الحكومي ولجوء الأهلي للقضاء المدني في شأن رياضي.. عارفين معناه ايه.. أولا حل اتحاد الكرة.. ثانيا تجميد النشاط الرياضي”.

 

قرار عشوائي.. تعليق ناري لـ إبراهيم سعيد بعد انسحاب الزمالك من السوبر

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، على قرار انسحاب الزمالك من بطولة السوبر المصري.

وكتب عبر تويتر: "قمة العبث الكروي والإداري ‏انسحاب الزمالك امام الاهلي  في السوبر المصري ‏رئيس معزول يتحكم في ثاني أكبر نادٍ في مصر ‏ويعلن بنفسه قرار مصيري في ثالث أهم بطولة رسمية محلية ‏قرار عشوائي ‏والغريبه ان جماهير الزمالك فرحانه بالقرار!! ‏قرار عشوائي ‏يقلل من قيمه نادي الزمالك ‏ويبدو ان الازمات مستمره !!".

 

إبراهيم سعيد بطولة السوبر المصري بنادي الزمالك مهيب عبد الهادي موقع صدى البلد

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