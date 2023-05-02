قرار عشوائي.. تعليق ناري لـ إبراهيم سعيد بعد انسحاب الزمالك من السوبر

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، على قرار انسحاب الزمالك من بطولة السوبر المصري.

وكتب عبر تويتر: "قمة العبث الكروي والإداري ‏انسحاب الزمالك امام الاهلي في السوبر المصري ‏رئيس معزول يتحكم في ثاني أكبر نادٍ في مصر ‏ويعلن بنفسه قرار مصيري في ثالث أهم بطولة رسمية محلية ‏قرار عشوائي ‏والغريبه ان جماهير الزمالك فرحانه بالقرار!! ‏قرار عشوائي ‏يقلل من قيمه نادي الزمالك ‏ويبدو ان الازمات مستمره !!".

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.