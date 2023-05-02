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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة لـ وزيرة التضامن|شاهد

عمرو أديب
عمرو أديب

ناشد الإعلامي عمرو أديب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن تصدر بيانًا يوضح أزمة قرية الأيتام sos، كيف سيتم التعامل معاهم هل سيتم نقلهم فعلًا أم لا وهل سيتم توفير لهم أماكن سكن بديلة، معقبًا: “الناس لديهم حالة من القلق والتوتر والمسئولية.. وبنحاول بس نفهم”.
 

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بعد واقعة قرية الأطفال sos للأيتام.. عمرو أديب يشيد بالسوشيال ميديا: ضمير البلاد

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عمرو أديب: بشكر كل اللي تبنى موضوع قرية أيتام SOS على السوشيال ميديا


وأضاف أديب خلال تقديم برنامجه"الحكاية" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن لديه قناعة قوية أن هذا الأمر سيتم معالجته، معقبًا: “مش صعب في مصر مصر بتعمل حاجات كتير أصعب من كده”.

وتابع:" نرجو على مدى الأيام القادمة أن يكون هناك توضيح لهذا الأمر.. وطبيعي ندق ناقوس الخطر ونسأل عشان ميجيش وقت ونقول ليه محدش اتكلم"، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لها العديد من الجمهود الملموسة على أرض الواقع.

عمرو أديب التضامن التضامن الاجتماعي قرية الأيتام sos توك شو صدى البلد

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