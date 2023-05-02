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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد واقعة قرية الأطفال sos للأيتام.. عمرو أديب يشيد بالسوشيال ميديا: ضمير البلاد

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على تفاعل السوشيال ميديا مع أخبار قرية الأطفال sos للأيتام فى مدينة نصر، قائلا:" مش دايما السوشيال ميديا بتكون وحشة، أحيانا ممكن تكون ضمير للبلاد ومحرض للتحرك تجاة أشياء مفيدة".

وأضاف  الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”:،" السوشيال ميديا أحيانا تدق نافوس الخطر تجاة مشكلة يغفل عنها الإعلام"، متابعا:" السوشيال ميديا نجحت في تسليط الضوء على قرية لأطفال sos للأيتام فى مدينة نصر.

وأكمل:"السوشيال ميديا نجحت في إنقاذ قرية الأيتام، أشكر كل الناس التي تبنت موضوع قرية أيتام على السوشيال ميديا.. من الكتابات والبوستات وغيرها.. وأنها ليس مكان للهبل فقط".
 

عمرو أديب مدينة نصر الإعلامي عمرو أديب قرار إخلاء قرية الأطفال اخبار التوك شو

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