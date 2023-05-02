بعد واقعة قرية الأطفال sos للأيتام.. عمرو أديب يشيد بالسوشيال ميديا: ضمير البلاد

علق الإعلامي عمرو أديب على تفاعل السوشيال ميديا مع أخبار قرية الأطفال sos للأيتام فى مدينة نصر، قائلا:" مش دايما السوشيال ميديا بتكون وحشة، أحيانا ممكن تكون ضمير للبلاد ومحرض للتحرك تجاة أشياء مفيدة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”:،" السوشيال ميديا أحيانا تدق نافوس الخطر تجاة مشكلة يغفل عنها الإعلام"، متابعا:" السوشيال ميديا نجحت في تسليط الضوء على قرية لأطفال sos للأيتام فى مدينة نصر.

وأكمل:"السوشيال ميديا نجحت في إنقاذ قرية الأيتام، أشكر كل الناس التي تبنت موضوع قرية أيتام على السوشيال ميديا.. من الكتابات والبوستات وغيرها.. وأنها ليس مكان للهبل فقط".

