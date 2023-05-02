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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

وزارة الخارجية التركية
وزارة الخارجية التركية

أعلنت وزارة الخارجية التركية ،اليوم الثلاثاء، أن المواطنين الذين سيسافرون إلى مصر يمكنهم الآن الحصول على تأشيرة دخول على البوابات الحدودية.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيان اليوم على الصفحة الرسمية للتواصل الأجتماعي وأعلنت رسميا أن المواطنين الأتراك المتوجهين إلى مصر سيتمكنون من الحصول على تأشيرة دخول على البوابات الحدودية المصرية.


وصرحت وزارة الخارجية اليوم أنه بخصوص طلب التأشيرة المصرية للمواطنين الأتراك، سيتمكن المواطنون الاتراك الذين يسافرون إلى مصر من الحصول على تأشيراتهم من البوابات الحدودية المصرية، بحسب وكالة الاناضول للانباء التركية.

وقال القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة ، السفير صالح موتلو شين ، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 أبريل: "بعد إتاحة تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك لدخول مصر ، من المتوقع أن تصل القافلة السياحية التي ستصل بطائرة مستأجرة من إزمير. الى القاهرة يوم 19 ابريل للمرة الاولى منذ سنوات".

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