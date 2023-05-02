ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في أبريل

أظهرت حسابات أجرتها وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الغاز الطبيعي اليومية لشركة "غازبروم" الروسية إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب ارتفعت حوالي 7.5 بالمئة في أبريل عن مارس، ويرجع ذلك في معظمه إلى تزايد عمليات النقل عبر تركيا.



وأظهرت الحسابات، التي تستند إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية إنتسوج والتقارير اليومية لشركة جازبروم عن عبوره عبر أوكرانيا، أن متوسط صادرات خطوط الأنابيب اليومية من الغاز الروسي إلى أوروبا زاد إلى 75.6 مليون متر مكعب من 70.3 مليون متر مكعب في مارس.

وأظهرت الحسابات أن إجمالي إمدادات جازبروم من الغاز عبر أوكرانيا وخط أنابيب ترك ستريم بلغ نحو 2.27 مليار متر مكعب في أبريل.

ويبلغ إجمالي إمدادات جازبروم من الغاز إلى أوروبا نحو 8.14 مليار متر مكعب منذ بداية العام.

ولم ترد جازبروم، التي توقفت عن نشر إحصاءات صادراتها، على الفور على طلب للتعليق