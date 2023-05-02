عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في أبريل

صدى البلد

أظهرت حسابات أجرتها وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الغاز الطبيعي اليومية لشركة "غازبروم" الروسية إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب ارتفعت حوالي 7.5 بالمئة في أبريل عن مارس، ويرجع ذلك في معظمه إلى تزايد عمليات النقل عبر تركيا.


وأظهرت الحسابات، التي تستند إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية إنتسوج والتقارير اليومية لشركة جازبروم عن عبوره عبر أوكرانيا، أن متوسط صادرات خطوط الأنابيب اليومية من الغاز الروسي إلى أوروبا زاد إلى 75.6 مليون متر مكعب من 70.3 مليون متر مكعب في مارس.

وأظهرت الحسابات أن إجمالي إمدادات جازبروم من الغاز عبر أوكرانيا وخط أنابيب ترك ستريم بلغ نحو 2.27 مليار متر مكعب في أبريل.

 ويبلغ إجمالي إمدادات جازبروم من الغاز إلى أوروبا نحو 8.14 مليار متر مكعب منذ بداية العام.

ولم ترد جازبروم، التي توقفت عن نشر إحصاءات صادراتها، على الفور على طلب للتعليق

أبريل الإخباري الأوروبى الغاز الأوروبي الغاز الطبيعى اوروبا امدادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

ترشيحاتنا

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. تدشين أول وحدة لمبادرة "ريحانة" لتدريب فتيات مطروح

عراقية تسكب البنزين على زوجة ابنها الحامل وتحرقها حية.. شاهد

وكيل الأزهر: مواقع التواصل غيرت نمط الحياة والعادات وطرق التفكير.. فيديو وصور

قصة دموية.. كيف انتقلت العراق من الحكم الملكي للجمهوري

وكيل الأزهر: لابد من خطاب إعلامي متجدد يعمل على نشر القيم الإسلامية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ