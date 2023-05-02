انخفاض أسعار الذهب عن أمس.. شوف عيار 21 وصل لكام

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ عن أمس.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,000 شراء 3,057 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,750 شراء 2,802 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,625 شراء 2,675 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,250 شراء 2,293 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,750 شراء 1,783 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,500 شراء 1,529 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 93,300 شراء 95,077 جنيه

الجنيه الذهب بيع 21,000 شراء 21,400 جنيه

الكيلو بيع 3,000,000 شراء 3,057,143 جنيه

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,029 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,776 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,650 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,271 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,767 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,514 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 93,122 شراء 94,189 جنيه

الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,200 جنيه

الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,028,571 جنيه

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.