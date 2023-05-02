نشرة المرأة والصحة| متحور اركتوروس يهدد العالم.. قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد.. جمال شعبان يحذر من الزعل.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

سيطرت حالة من الحزن على قلوب الجميع بعد وفاة الفنان مصطفى درويش ورحيله، إذ نشر قبل ساعات قليلة من وفاته على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أنه لم يستطع النوم ويشعر بالأرق، ليتفاجأ الجميع بعد ساعات قليلة بظهور خبر وفاته، وعرف بعد ذلك أن وفاته بسبب توقف عضلة القلب، ونقل بعدها إلى مستشفى الشيخ زايد، ليتوفى هناك، بعد إصابته بسكتة قلبية أودت بحياته.

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

يتم الاحتفال باليوم العالمي للربو كل عام في أول ثلاثاء من شهر مايو. الغرض من الاحتفال بهذا اليوم هو رفع مستوى الوعي حول مرض الجهاز التنفسي المزمن الذي يسمى الربو، الربو ليس له علاج دائم ويمكن أن يصيب أي شخص من البالغين إلى الأطفال في هذا ، تتقلص الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين وتصبح ملتهبة نتيجة لذلك ، قد يشعر المريض بأعراض مثل السعال والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر.

متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

حذر عالم فيروسات من أن بريطانيا تواجه خمس موجات من كوفيد 19 كل عام ، مع وجود أحدث نسخة من Arcturus في البلاد ومن المحتمل أن يكون لها تأثير بثلاث طرق محددة.

تطويل الشعر في شهر واحد

ينصح الكثير من خبراء التجميل السيدات بعمل حمام كريم للشعر والحرص على استعمال الزيوت الطبيعية وعلى رأسها زيت الزيتون، لذلك تقدم خبيرة التجميل مروة عباس وصفة طبيعية لعلاج الشعر القصير والعمل على تطويل الشعر فى شهر.

دراسة تكشف عن فاكهة غير متوقعة تحمي من السكتة القلبية

النظام الغذائي الصحي هو الوسيلة الأهم للوقاية من السكتة القلبية، والإستمتاع بصحة جيدة خالية من الأمراض ومكافحة أمراض القلب، وتقوية الجهاز المناعي، بشرط تناول الأغذية المفيدة، مثل الخضروات والفواكه الطازجة.

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

يعتبر البطيخ من الفواكة الصيفية الشهيرة حول العالم والتي تتمتع بمزاق حلو ولذيذ يعطي تناولها في فصل الصيف الإنتعاش، ويساعد في ترطيب الجسم لما يحتوية من نسبة مياة كبيرة، ولكن انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من التحذيرات التي تخص البطيخ الفاسد، لذلك فإن هناك مواصفات للبطيخ الأحمر الحلو والبطيخ الفاسد.

كوارث صحية .. جمال شعبان يحذر من الزعل

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من الزعل لتأثيره السلبي على الصحة.

مش بس اللبن .. كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام

تعد هشاشة العظام من أخطر المشكلات الصحية الشائعة بين النساء وكبار السن ويصاب بها بعض الرجال نتيجة اهمال الاهتمام بالصحة والنظام الغذائي أو تناول أدوية خطيرة.

انا غيورة وبكيت بسببه.. صور لـ شيري عادل وطارق صبري حديث السوشيال ميديا

كشفت الفنانة شيري عادل خلال تواجدها وزوجها فى برنامج “صدى الملاعب” عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية بعد زواجها من الفنان طارق صبري، وأنه أخر مرة كان هو السبب في بكائها

بعد ظهور منة عرفة به.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

غالبا ما تظهر بعض الفنانات بإطلالات مثيرة للجدل، مما يجعلهن حديث السوشيال ميديا، ومن اغرب الصور وأكثرها جرأة التي ظهرت بها بعض الفنانات هو الظهور بالبرنص، حيث كانت أخرهن الفنانة منة عرفة.