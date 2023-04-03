روشتة من الصحة لحماية مرضى الحساسية والربو من أضرار العواصف الترابية

نصحت وزارة الصحة والسكان مرضى الحساسية أو الربو الذين يعانون من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان ، باتباع مجموعة الإجراءات ومنها:

تجنب التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح وما تثيره من أتربة ، وذلك لما تسببه تلك الأتربة من التهابات وحساسية.

ارتداء نظارات شمسية، وتجنب التواجد نهائيا فى الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين، وتجنب أى مضاعفات كاحتقان العينين ،تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مُبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة العينين باليدين.

وشددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضرورة التعامل مع هذه الأجواء بارتداء الكمامات وشرب الماء خلال فترة الإفطار بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (‪C)، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة.

الصحة تنصح باستشارة الطبيب

كما نصحت وزارة الصحة والسكان المرضى بضرورة الاستخدام الأمثل للبخاخات الموسعة للشعب الهوائية وأخذ العلاج الموصوف من جهة الطبيب والإسراع فى الاستشارة الطبية عند الشعور بضيق فى التنفس أو النهجان نتيجة الأتربة الموجودة بالجو.

كتل هوائية قادمة من الصحراء.. الأرصاد تحذر: موجة حارة وأتربة تضرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، يكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

درجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية .

السواحل الشمالية ٣٠ درجة مئوية .

جنوب سيناء ٣١ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية.

جنوب الصعيد ٣٣ درجة مئوية.

إلى جانب ارتفاع الحرارة، يشهد الطقس اليوم، تكون الأتربه العالقه نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشماليه تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل لحد العاصفه على (مطروح والسلوم).

ويشهد الطقس، نشاط الرياح مع تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك يجب القيادة بحذر، كما يفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج في هذه الأجواء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هذه التقلبات الجوية الحادة والسريعة في حالة الطقس، هي من سمات فصل الربيع، حيث يشهد تقلبات سريعة ما بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع إلى 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس، هذا الاسبوع، كالتالي: