عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البسوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

عاصفة
عاصفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ، والذي يشهد تكون الاتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

العاصفة

وكشفت الهيئة في بيانها حول حالة طقس اليوم، عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على (مطروح والسلوم).

عاصفة
عاصفة

 

اقرأ أيضا:

عاصفة على هذه المناطق.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

وكشفت الهيئة أن نشاط الرياح ضمن طقس اليوم، يصاحبه تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك يجب القيادة بحذر.

عاصفة

 

ارتداء الكمامات

وفي بيان هيئة الأرصاد، نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج في هذه الأجواء.

أجواء حارة

تسود أجواء حارة اليوم مع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، مع وجود أتربة عالقة نهارا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة

 

مرتفع جوي

وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية ، تتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ويكون طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

31 درجة مئوية

وضمن طقس اليوم تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية ، و السواحل الشمالية  ٣٠ درجة مئوية ، وجنوب سيناء ٣١ درجة مئوية، أما شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٣٣ درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الادارية 31 18

6 اكتوبر 32 17

بنهــــا 31 18

دمنهور 30 17

وادى النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 18

طنطا 30 18

دمياط 28 16

بورسعيد 26 16

الإسماعيلية 32 16

السويس 31 18

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 31 18

نخل 29 12

كاترين 24 10

الطور 28 17

طابا 28 16

شرم الشيخ 31 19

الاسكندرية 30 17

العلمين الجديدة 30 16

مطروح 28 16

السلوم 29 14

سيوة 30 15

رأس غارب 29 16

الغردقة 30 17

سفاجا 29 16

مرسى علم 30 18

شلاتين 30 18

حلايب 26 17

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 28 17

الفيوم 32 16

بني سويف 32 16

المنيا 31 14

أسيوط 31 15

سوهاج 31 15

قنا 32 15

الأقصر 33 16

أسوان 33 18

الوادى الجديد 31 15

أبوسمبل 32 17

الأرصاد درجات الحرارة القاهرة الكبرى طقس اليوم الجيوب الانفية العاصفة مثيرة للرمال والأتربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

في شهر رمضان.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

أنت من أي محافظة.. اعرف معنى اللوحات المعدنية للسيارات

موضوعات متعلقة

عاصفة على هذه المناطق.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أبو العينين: قانون هيئة الأرصاد الجوية يضبط حركة الملاحة والطرق العامة.. فيديو

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

الأرصاد: مرتفع جوي يؤثر على طقس البلاد لمدة أسبوع.. تفاصيل

أخبار تهمك| تحركات جديدة تلاحق الذهب.. سعر الدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد

برلماني يطالب بتمثيل «البحث العلمي» في تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية

أبو العينين يوافق على قانون تنظيم هيئة الأرصاد ويؤكد ضرورة حوكمة القطاع

النواب ينتهى من مناقشة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية

ترشيحاتنا

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أسعار iphone 14 Pro في السعودية

خلال الثلث الأول من رمضان.. الكشف عن حصيلة جهود السعودية في موسم العمرة

في لقاء أخوي.. السيسي وبن سلمان يؤكدان مواصلة التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.. ويبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيزه

17 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن بعد رفع الفائدة

عاصفة رملية..الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط طفل في قفص الغوريلا وهاجمته بـ عنف.. وهذا مصيرهما| فيديو

طريقة عمل السوبيا أحلى من المحلات

أغرب حفل زفاف..عروس ترتدي فستان وطرحة من ورق مناديل الحمام| ما القصة؟

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ