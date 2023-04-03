البسوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ، والذي يشهد تكون الاتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

العاصفة

وكشفت الهيئة في بيانها حول حالة طقس اليوم، عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على (مطروح والسلوم).

عاصفة

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وكشفت الهيئة أن نشاط الرياح ضمن طقس اليوم، يصاحبه تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك يجب القيادة بحذر.

عاصفة

ارتداء الكمامات

وفي بيان هيئة الأرصاد، نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج في هذه الأجواء.

أجواء حارة

تسود أجواء حارة اليوم مع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، مع وجود أتربة عالقة نهارا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة

مرتفع جوي

وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية ، تتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ويكون طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

31 درجة مئوية

وضمن طقس اليوم تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية ، و السواحل الشمالية ٣٠ درجة مئوية ، وجنوب سيناء ٣١ درجة مئوية، أما شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٣٣ درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الادارية 31 18

6 اكتوبر 32 17

بنهــــا 31 18

دمنهور 30 17

وادى النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 18

طنطا 30 18

دمياط 28 16

بورسعيد 26 16

الإسماعيلية 32 16

السويس 31 18

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 31 18

نخل 29 12

كاترين 24 10

الطور 28 17

طابا 28 16

شرم الشيخ 31 19

الاسكندرية 30 17

العلمين الجديدة 30 16

مطروح 28 16

السلوم 29 14

سيوة 30 15

رأس غارب 29 16

الغردقة 30 17

سفاجا 29 16

مرسى علم 30 18

شلاتين 30 18

حلايب 26 17

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 28 17

الفيوم 32 16

بني سويف 32 16

المنيا 31 14

أسيوط 31 15

سوهاج 31 15

قنا 32 15

الأقصر 33 16

أسوان 33 18

الوادى الجديد 31 15

أبوسمبل 32 17