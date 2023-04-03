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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاصفة على هذه المناطق.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

عاصفة
عاصفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم، إذ تسود أجواء حارة مع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، مع وجود أتربة عالقة نهارا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

مرتفع جوي

وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية ، تتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة

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ويكون طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

31 درجة مئوية

وضمن طقس اليوم تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية ، و السواحل الشمالية  ٣٠ درجة مئوية ، وجنوب سيناء ٣١ درجة مئوية، أما شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٣٣ درجة مئوية.

الأتربة العالقة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ضمن طقس السوم عن تكون الاتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأتربة العالقة

عاصفة

وأكدت الهيئة في بيانها حول حالة طقس اليوم ، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على (مطروح والسلوم).

وكشفت الهيئة أن نشاط الرياح ضمن طقس اليوم، يصاحبه تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك يجب القيادة بحذر، كما يفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج في هذه الأجواء.

عاصفة

وكشفت هيئة الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون الموج معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الادارية 31 18

6 اكتوبر 32 17

بنهــــا 31 18

دمنهور 30 17

وادى النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 18

طنطا 30 18

دمياط 28 16

بورسعيد 26 16

الإسماعيلية 32 16

السويس 31 18

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 31 18

نخل 29 12

كاترين 24 10

الطور 28 17

طابا 28 16

شرم الشيخ 31 19

الاسكندرية 30 17

العلمين الجديدة 30 16

مطروح 28 16

السلوم 29 14

سيوة 30 15

رأس غارب 29 16

الغردقة 30 17

سفاجا 29 16

مرسى علم 30 18

شلاتين 30 18

حلايب 26 17

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 28 17

الفيوم 32 16

بني سويف 32 16

المنيا 31 14

أسيوط 31 15

سوهاج 31 15

قنا 32 15

الأقصر 33 16

أسوان 33 18

الوادى الجديد 31 15

أبوسمبل 32 17

 

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