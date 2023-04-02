تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

توقعات الأرصاد.. يُعد اليوم هو بداية الارتفاع في درجات الحرارة، حيث توقع خبراء الأرصاد أن تضرب البلاد موجة حارة بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، فيما تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 26 درجة مئوية، وهو ارتفاع بحوالي 5 درجات عن الجمعة الماضية، وتصل ذروة الارتفاعات في منتصف الأسبوع، وذلك حسب ما أعلنه خبراء هيئة الأرصاد الجوية.



ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرز توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.



وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي أنه بداية من اليوم ستزداد درجات الحرارة وذلك لتأثرالبلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية وستزيد الشعور بالدفئ بالأضافة إلى امتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية .



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية مع تكون الشبورة المائية بجانب وجود أتربة عالقة على أغلب المحتفظات تؤدي لأنخفاض بالرؤية الأفقية ؛ مشيرة لعدم تخفيف الملابس في ساعات الليل .



نصائح عاجلة للمواطنين

كما وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح المهمة للمواطنين وذلك بعد إعلانها بوجود ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، كما كشفت عن موعد ذروة ارتفاعات الحرارة والتي جاءت كالتالي:



ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم المباشر لأشعة الشمس وتناول قدر كبير من السوائل أثناء فترة السحور، منوهة بأهمية عدم ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم والالتزام بالملابس الشتوية خلال فترة الليل نظرًا للانخفاض في درجات الحرارة، وذلك لعدم الإصابة بنزلات البرد قدر الإمكان. مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر واتباع كافة الإرشادات المرورية.



الشبورة المائية تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية

كما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية، والتي تتكون في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



ولفتت إلى أن ظاهرة الشبورة المائية مستمرة على مدار هذا الأسبوع، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في الأحوال الجوية .



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من غدا الأحد ستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وستصل ذروة ارتفاع الحرارة الثلاثاء القادم منتصف الأسبوع فمتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى بين الـ 32 و الـ 33 درجة مئوية، بينما تسجل 35 مئوية على جنوب الصعيد، حيث تتأثرالبلاد بكتل هوائية جنوبية تأتي من مصادر صحراوية، بجانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وزيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأنه متوقع أن تسجل العظمى غدًا على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 27 - 15

الإسكندرية 25 - 14

الإسماعيلية 28 - 13

الغردقة 27 - 16

المنيا 27 - 12

سوهاج 28 - 13

اسوان30- 16

