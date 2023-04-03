عاصفة رملية..الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا توضيحا عن حالة الطقس اليوم الاثنين، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار التقرير، إلي أن الطقس المتوقع اليوم، هو طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه المتوقع أن تشهد البلاد هذه الفترة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ظواهر جوية خلال الأيام المقبلة.



رياح تصل للعاصفة

و سيكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد؛ قد تصل لحد العاصفة الرملية على مطروح والسلوم على فترات متقطعة.