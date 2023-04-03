عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة رملية..الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

عاصفة رملية
عاصفة رملية

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا توضيحا عن حالة الطقس اليوم الاثنين، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار التقرير، إلي أن الطقس المتوقع اليوم، هو طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه المتوقع أن تشهد البلاد هذه الفترة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.


وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ظواهر جوية خلال الأيام المقبلة.


رياح تصل للعاصفة
و سيكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد؛ قد تصل لحد العاصفة  الرملية على مطروح  والسلوم على فترات متقطعة.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس جنوب سيناء هيئة الأرصاد برنامج التاسعة السواحل الشمالية حالة الطقس اليوم الأرصاد حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

في شهر رمضان.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

أنت من أي محافظة.. اعرف معنى اللوحات المعدنية للسيارات

ترشيحاتنا

بنطلون نادين نجيم يثير الجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

بعد الشهادات الجديدة.. اعرف سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين

البط ب 70 جنيهًا |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

تيسيرات من الشرع الشريف لهذه الفئة لإفطار شهر رمضان

أكثر شركات السيارات "الملاكي" مبيعًا في مصر .. تفاصيل

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط طفل في قفص الغوريلا وهاجمته بـ عنف.. وهذا مصيرهما| فيديو

طريقة عمل السوبيا أحلى من المحلات

أغرب حفل زفاف..عروس ترتدي فستان وطرحة من ورق مناديل الحمام| ما القصة؟

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ