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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: القائمة النسبية غير المشروطة الأفضل لإقامة انتخابات تعددية

طارق درويش رئيس حزب
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

اعتبر طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عضو تحالف الأحزاب المصرية المكونة من 42 حزبًا، أن الحوار الوطني، فرصة للأحزاب السياسية لتعيد اكتشاف نفسها مرة أخرى، وترتبط بالشارع ارتباطا وثيقا، ومناقشة القضايا مناقشات موضوعية على الأرض، ورؤى الأحزاب وطرحها بشكل يعطي إيجابية وفرصة لاستحداث قوانين جديدة ومناخ جديد نرى به الجمهورية الجديدة، ومقتضيات العمل السياسي تتطلب حلول جذرية للمشاكل من خلال مناقشات جادة للملفات الثلاث والمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ترتبط بالشارع ومؤسسات الدولة ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة.

وقال "درويش"، خلال ندوة “صدى البلد”، إن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهدا غير عاديا في التنسيق والتحضير للحوار الوطني بشكل به إبداع وجهد، مشيرًا إلى أن ذلك مؤشر جيدا للغاية على أن هناك استعدادات قوية لبدء الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية، بملفات عديدة.
ونوه رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته للحوار الوطني، بدأنا في التجهيز للمشاركة في الحوار الوطني، وأجرينا من خلال تحالف الأحزاب المصرية، مناقشات عملية وجادة على دراسات علمية متأنية، وفسرنا تفسير إيجابي للمشاكل الموجودة.

ولفت إلى أن الاختلاف ينبأ عن ظاهرة جيدة، لأن الآراء المتباينة تخلق نوعا من الإبداع والرؤية الجديدة التي تجعلنا نرى السلبيات ونضع إيجابيات لها، مؤكدًا أن الحوار الوطني سيؤدي دوره وهدفه على أكمل وجه.

ويرى رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن للنظام الانتخابي، الأفضل من وجهة نظر الحزب، هي القائمة النسبية غير المشروطة، والتي تعطي فرصة للأحزاب أن يكون لديها منهج وخريطة لحل تلك القضية، لكي نكون أمام شمول للعملية الانتخابية، وهذا يتم من خلال وجود قائمة نسبية غير مشروطة وقائمة مغلقة.

ونوه بأنه من خلال مجموعة تحالف الأحزاب المصرية، ومناقشاتها حول النظام الانتخابي، اكتشفنا أن الدستور يسمح بأن النظم الانتخابية الثلاث تجتمع في إطار واحد، وأرى أن القائمة المغلقة لم تعد تسمح للمرحلة المقبلة، لأنها لا تتفق مع النظام الديموقراطي بالمفهوم الشامل الذي يضمن مشاركة جميع الأحزاب بفاعلية.

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