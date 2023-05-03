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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

صدى البلد

أثار موقف عفوي للصيدلانية وأخصائية التغذية والبلوجر الشهيرة، نورهان قنديل إعجاب الآلاف من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فماذا فعلت؟.

شاهد الفيديو:

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” لم تتعد مدته الثواني من لايف للبلوجر الشهيرة تتحدث فيه إلى متابعيها ثم يظهر ظل زوجها من خلف الكاميرا على الزجاج الذي تجلس أمامه لتقوم بتنبيه إلى ذلك، كما طلبت منه أن يلقي السلام على المتابعين، معلقة: “شكلك حلو بالجلابية سلم عليهم”.

وخلال الفيديو القصير وبعد أن يلقي الزوج -الذي ورد أنه طبيب- السلام على متابعي زوجته خبيرة التغذية تقوم بتقبيل يديه قبل المغادرة بشكل عفوي انتشر على أثرها مقطع الفيديو وصورة للموقف.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو المنتشر: “إيه الجمال والحلاوة دي، إيه الأخلاق دي والأصل دا والحب والمودة دي”، “انتوا عارفين نورهان قنديل من أشهر الستات الناجحة في مصر في مجالها، ودا تعاملها مع جوزها وكمان من كتر التلقائية ظهر قدام الناس”.

شاهد الفيديو:

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