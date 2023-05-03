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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار الكلاب الضالة يفزع أهالي شارع بستان الجيش في العباسية

صدى البلد

استغاث سكان شارع بستان الجيش فى العباسية ، من خلال رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.

 

وقال  حمزة محمد  أحد الأهالي في الرسالة : "نعاني نحن سكان  شارع بستان الجيش فى العباسية ، من انتشار الكلاب الضالة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة و ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم و تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم  : 01027028413  


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار الكلاب الضالة تسبب الذعر للأهالي ترعب المارة كلاب مسعورة مهاجمة المارة

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