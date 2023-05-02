شعبة المصورين الصحفيين: النقابة تتخذ إجراءات لتغطية جنازات المشاهير

أكد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أن نقيب الصحفيين اتخذ إجراءات فعلية تجاه مشاهد تصوير الجنازات الخاصة بالمشاهير، مشيرا إلى أنه كان هناك حديث مع مجلس النقابة لوضع الضوابط لتغطية الجنازات ومشاهد العزاء ويكون هناك تدريب من قبل النقابة.

وأوضح "كامل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك مناقشة في الاجتماع المقبل لنقابة الصحفيين لوضع الضوابط بخصوص أزمات التصوير في الجنازت، وسيكون هناك نقاش جاد وهذا الأمر ماسآوي، منوهًا بأنه سيتم تنظيم دورات لتغطية الجنازات.

وأضاف أن الأزمات في تغطية الجنازات تشعر الصحفيين والمصوريين بالضيق، مؤكدًا أن خروج النعش هو المشهد الوحيد الواجب تصويره في الجنازات.