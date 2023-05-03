حزب المصريين الأحرار: الحوار الوطني منصة وكيان مستمر الفترة المقبلة

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا ينبغي تقزيم الحوار الوطني، فالحوار الوطني ليس مؤتمرا ولكنه منصة موجودة وكيان موجود لاستمراره في الفترات المقبلة، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني قال بأنه لوضع أولويات العلم الوطني للجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي ، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن المحاور الرئيسية في الحوار الوطني حدث بها تطوير وزيادات طبقا للآراء والمقترحات التي جرى تلقيها، وبالتالي هي تعبر عن هموم المواطن مع الكيانات السياسية.

الجانب السياسي

وأشار إلى أنه لا ينبغي إطلاقا فصل الجانبين الاقتصادي والاجتماعي عن الجانب السياسي، والذي يرى بأنهما أهم من الجانب السياسي، وبالتالي على القادة السياسيين التحدث بشكل أشمل وأوسع لقضايا المواطنين.