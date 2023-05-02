عبدالعظيم حماد: الآن يحدث حراك سياسي في مصر بمبادرة من الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومجلس أمناء الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن الحالة التي يعيشها المجتمع المصري من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة الحوار الوطني هي نوع من الولادة المتعثرة لحراك سياسي جديد في البلد.

وأضاف "حماد" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc": "هناك إرادة لتذليل العقبات، وعندما نتحدث عن حراك سياسي، فإننا نقصد نقيض ما كان قبل هذا الحراك، كان هناك ركود وفراغ سياسي، أقصد هنا فكرة العداء بالمجتمع كله لفكرة العمل السياسي".

ضرورة الحوار من أجل الإصلاح

وتابع: "كان هناك تعبئة شعبية ضد فكرة السياسة والعمل السياسي، فالسياسة كانت تعني بالنسبة للبعض انقسامات و تناحرات في أعقاب المشهد الذي أعقب أحداث 2011، الآن وبمبادرة من الرئيس السيسي شخصيا يحدث حراك سياسي واعتراف بالقوى السياسية والتنوع السياسي وضرورة الحوار من أجل الإصلاح الذي تأخر كثيرا، والذي يستهدف إيجاد مساحات مشتركة للجمهورية الجديدة، وهذا الأمر هو المعنى الإيجابي الحقيقي".