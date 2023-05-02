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الإشراف العام
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خالد عبدالعزيز: مجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهودا كبيرة.. والتقدير لكل الآراء

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز مقرر المحور الاجتماعي بـ الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهدا كبيرا في الفترة الماضية قبل أولى جلسات الحوار الوطني المقرر عقدها غدا الأربعاء، وذلك من حيث الاجتماعات والمناقشات وطريقة تناول الموضوعات والمقترحات.

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وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن المجهود الذي بُذل لم يظهر لكل المواطنين، ولكن كان لابد من وضع قواعد وأسس لإجراء الحوار الوطني والجلسات وشكل المقترح وكيف يتم تدوين المخرجات، وهل يتم الأمر بالتوافق أم بالأغلبية والمدة المتاحة وعدد الجلسات المتاحة.

 

نقطة الانطلاق غدا

 

وتابع: "لدينا 19 لجنة وأكثر من 100 قضية سيتم مناقشتها، وبالتالي فإن الموضع كبير جدا ونحاول الاختصار بشكل أو بآخر وضم بعض الموضوعات مع بعض، لذلك، فإن حجم الجهد المبذول كبير جدا وأنا أقدر هذه الجهود، فقد كانت الاجتماعات تستمر لساعات طويلة، وأتمنى ان تحقق نقطة الانطلاق غدا ما هو مطلوب من الحوار، الحوار الوطني لن يصل إلى أمور خيالية ولا يمتلك عصا سحرية، ولكن أتمنى توفير جو ديمقراطي شفاف، وسيسمح للمشاركين بأن يتحدثوا بكل ثقة وكل رأي سيكون له تقدير بشكل أو بآخر".

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني المهندس خالد عبدالعزيز قصواء الخلالي الرئيس السيسي

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