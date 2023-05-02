رئيس حزب الوفد: ننتظر انتخابات الإدارة المحلية منذ 10 سنوات

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد هو أقدم وأعرق الأحزاب المصرية، وهو حزب استقلال مصر وحزب الأمة، لافتا أن الحزب أعد للحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار منذ رمضان قبل الماضي.

وأضاف عبد السند يمامة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc": "، أن الرئيس السيسي حدد المشكلة التي تأخرت متمثلة في الإصلاح السياسي، لافتا أن مصر دولة القانون والدستور، وبالتالي لابد أن يرتبط الحوار بأبواب الدستور.

وأشار عبد السند يمامة إلى أنه يتعين في المجال السياسي وضع ضوابط أساسية ومبادئ دستورية عدم المساس بها، لأنه أطلق في الحوار حديثا عن حدود لا يجوز الاقتراب منها، وتقسيم الحوار الوطني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا جيد.

طاولة الحوار الوطني

وأكد أن هناك قضايا في غاية الأهمية طرحت على طاولة الحوار الوطني، لافتا أنه ينتظر انتخابات الإدارة المحلية منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أنه ضد الكوتة وهذا الأمر جرى تجاوزه والمرأة أصبحت تساوي الرجل في العمل السياسي.