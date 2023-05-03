عملة بلاستيكية فئة الـ 20 جنيها.. موعد الطرح والتكلفة على الدولة| تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد طرح البنك المركزي المصري لعملة جديدة فئة 20 جنيها على غرار الـ10 جنيهات المتداولة حاليا المصنوعة من مادة البوليمر.

عملة بلاستيكية فئة الـ 20 جنيه

حقيقة طرح العملة البلاستيكية فئة 20 جنيها

وكشف مصدر بالبنك المركزي المصري، أن الشكل الجديد للعشرين لم يتم الإعلان عنه رسميا ، مؤكدا اقتراب طرح العملة الجديدة بعد الاستقرار على التصميم النهائي خلال أيام قليلة.

وأوضح المصدر أن موعد طرح العملة الجديدة لم يتم تحديده بعد، ومن المفترض أن يعلن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي خلال أيام ثم إتاحتها للبنوك العاملة في مصر.

العملة البلاستيكية فئة الـ 20 جنيه

كشف الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، تفاصيل طرح الحكومة عملة بلاستيكية فئة الـ 20 جنيها، قائلا: "إن مصر أنشأت أكبر مطبعة في الشرق الأوسط لطباعة النقود البلاستيكية، مما يعمل على توفير التكلفة، بزيادة عمرها الافتراضي".

النقد الكاش لا يزال له تأثيره

وأضاف العمدة في تصريحات تليفزيونية أن النقد الكاش لا يزال له تأثيره وأهميته ويزيد التداول عليه بشكل مستمر، موضحا أن الفئات التي يطبعها البنك المركزي الـ 6 فئات 5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه، لكن حصة الـ 20 جنيها العملة البلاستيكية الجديدة التي ستخرج خلال أيام لا تتجاوز 1% من إجمالي النقود المصدرة الموجودة بالسوق.

العملات البلاستيكية

مميزات العملات البلاستيكية

وتتميز العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر بعدد من المزايا تتمثل في التالي:

رفع جودة أوراق النقد المتداول

تصميم مبتكر وعصري

صعوبة تزييف العملة البلاستيكية

انخفاض تكلفة الطباعة للعملات البوليمر

العملة الجديدة صديقة للبيئة

قوس قزح وعملة 20 جنيهًا بلاستيكية

وكان قد هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصميم فئة الـ 20 جنيها البلاستيكية والتي عرضها محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر لأول مرة على رئيس الجمهورية، وذلك بسبب تضمنها ألوان قوس قزح والذي يشير إلى المثلية الجنسية لكن البنك المركزي وقتها أكد أن هذا التصميم ليس النهائي وأنه تلقى العديد من التصميمات بشأن فئة الـ 20 جنيها وجاري اختيار الأمثل من بينها.