ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 16 ألف قرص أدوية محظور تداولها بالقليوبية

القت مديرية أمن القليوبية القبض على تاجرى مخدرات يقومات بترويج العقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعى " فيس بوك " وبحوزتهما 16 الف قرص مخدر وكمية من الافيون واعترف بارتكابهما واقعة ترويج العقاقير المخدرة عبر الفيس بوك وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات لاجهزة الامن بمديرية امن القليوبية تفيد قيام شخصين بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير امن القليوبية ونجحت الاجهزة الامن فى القبض على المتهمان وبحوزتهما 16000 قرص مخدر لعقار "باركينول كمية من مخدر الأفيون و3 هواتف محمولة و مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.



وبمواجهة المتهمين اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.