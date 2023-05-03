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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تبدأ بإنذار وتنتهي بالعزل.. 8 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة المخالفين

طلاب كلية الشرطة
طلاب كلية الشرطة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.   

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم  الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.  

 

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 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة

حدد القانون الجديد عددا من الجزاءات التأديبية التى توقع على طلاب الشرطة المخالفين، حيث نصت المادة (14) مكرراً (1) على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلاب، وتتمثلي فيما يلي:

1- الإنذار.

2- الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان، فضلاً عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية.

3- الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك.

4- الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر، ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا تجاوز 50 درجة، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية.

5- عزل ضباط الصف أو خفض درجته إلى درجة أدنى.

6- الحرمان من دخول الامتحان في مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد.

7- إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر.

8- الحرمان من دخول الامتحان دور أو دورين. 

مجلس النواب حنفى جبالى اكاديمية الشرطة الحكومة العلوم الاجتماعية طلاب الشرطة جزاءات تأديبية

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