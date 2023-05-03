عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب نهائيا.. 7 أهداف لـ قانون أكاديمية الشرطة الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.   

 

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون تحقيق مايلي :

 

1-استكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة.

2-تعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.  

3-  تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية. 

4-إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.  

5- تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

6- تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه.

7-  استحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.   

مجلس النواب حنفى جبالى اكاديمية الشرطة ضباط الشرطة كلية الشرطة الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

بعد أزمة السوبر.. خالد الغندور يدعو نجوم الزمالك القدامى لاجتماع عاجل

ترشيحاتنا

عندنا عوار.. تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن أزمتي كهربا والسوبر

أخبار التوك شو| مفاجأة الثانوية العامة.. ومشاركة كهربا في السوبر.. وضربة مدوية للدولار

مفاجأة.. الناتو يزيد حجم وكثافة تدريب قواته قرب حدود روسيا

حدث ليلا| سيدات طائرة الزمالك يتوجن بكأس مصر على حساب الأهلي.. جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على قطاع غزة

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

انتبه.. الإفتاء توضح صورة القرض البنكي المُحرّم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فوائده خارقة.. قرع العسل يحميك من أمراض خطيرة

«البصل» يُعالجك من 5 مشاكل صحية .. تعرف عليها

للرجال .. علامات الإصابة بالسرطان | لا تتجاهلها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

اﻟﻤﺰﻳﺪ