قبل انتهاء تداولات الصباح.. الذهب يستقر عند 7150 جنيهًا

شهد سعر الذهب مع ختام التعاملات الصباحية اليوم، الأحد 5-4-2026؛ داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر الذهب استقرارًا مع تعاملات اليوم ليشمل معظم الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 7150 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا 8171 جنيهًا للشراء و8114 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7490 جنيهًا للشراء و7438 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 7150 جنيهًا للشراء و7100 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6128 جنيهًا للشراء و6085 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 57.2 ألف جنيه للشراء و56.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى 4677 دولارا للشراء و4676 دولارا للبيع.