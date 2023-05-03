خبير: الحوار الوطني يلعب دورا رئيسيا في طرح روشتة اقتصادية للتعامل مع الأزمات

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الحوار الوطني يلعب دورا رئيسيا في طرح روشتة اقتصادية للتعامل مع الأزمات الحالية بسبب ما يحدث عالميا ، لافتا إلى أن الحوار الوطني يضم مجموعة منوعة من الاقتصاديين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يثقل أهمية التوصيات الاقتصادية التي سيطرحها الحوار الوطني.

وأضاف عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية ، أن الحوار الاقتصادي الوطني سيناقش بشكل مباشر أهمية تنمية الصناعة المحلية وتشجيعها ، وكذلك الأمن الغذائي المصري وتخفيف الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين العام وعجز الموازنة.

وتابع عبد المنعم السيد أنه من الضروري مناقشة تعديل بعض التشريعات الاقتصادية بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي لدعم الاقتصاد الوطني مؤكدا أهمية الحوار الوطني في رسن خريطة المستقبل.

وتوافد قبل قليل المشاركين في الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني، الذي سيعقد بعد قليل، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سوف تنطلق اليوم، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض و المقرر إذاعة فاعلياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني..