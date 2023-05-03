عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب جمال أبوالفتوح: جلسات الحوار الوطني انطلاقة لحشد جهود دعم مسيرة البناء

جمال أبو الفتوح
جمال أبو الفتوح - أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني يأتي في توقيت هام للغاية يستلزم توحيد الرؤى والاصطفاف بين مختلف التيارات السياسية والفكرية الموجودة، للخروج بمخرجات تدعم مسيرة الإصلاح وتواجه ما فرضته التحديات العالمية الراهنة من أعباء جديدة. 

وقال “أبو الفتوح”،  فى بيان صحفى له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص بشكل دائم على دعم الحوار الوطني حتى يخرج بالصورة التي تليق بالشعب المصري، بما يزيد من توحيد الجبهة الداخلية وتساهم في الوصول لتوصيات تخدم مسيرة التنمية والتعمير.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع إعلاء المسئولية الوطنية، وحشد الجهود نحو الخروج برؤى جادة وفعالة تخدم الوطن والمواطن.

وأضاف أن إدارة الحوار الوطنى حرصت على توافر جميع الآليات والضوابط للوصول لجلسات تضمن استيعاب كافة الآراء وتزيد من المساحات المشتركة بين مختلف الأطراف المشاركة، لاسيما وأن المناقشات ستشمل كل تفاصيل الدولة المصرية من خلال 19 لجنة ستناقش 113 قضية على مدار الأسابيع المقبلة.

ونوه إلى أن الحوار الوطني بمثابة بداية مرحلة جديدة من أجل تنمية سياسية لجميع الأحزاب وتطوير جميع الكيانات حتى تكون أكثر مشاركة في مسار الإصلاح، وحتى يكون لها دور فاعل بدوائر صنع القرار دون إقصاء أو استبعاد لأحد. 

وأشار إلى أن القطاعات الخدمية ونمو القطاعات الإنتاجية على رأسها الصناعة والزراعة، ومواجهة آثار الموجة التضخمية العالمية، ودعم مظلة الحماية الاجتماعية، ستكون على رأس أولويات المناقشات، إذ سيكون الحوار منصة مهمة لوضع الحلول التي يمكن تقديمها وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ولفت أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك رغبة لدى القيادة السياسية للوصول لحوار وطني جامع شامل بما يتناسب مع مسار بناء الدولة، وهو ما يتطلب من الجميع التعامل معه بنضج وفعالية.

وأوضح أن الجميع يعول على الحوار الوطني فى خلق مساحة توافق يلتقى عليها السياسيون من كل التيارات، وبلورة أفكار ورؤى نوعية تسمح بعبور الفترة الدقيقة الحالية وصياغة مستقبل يليق بمصر والمصريين، بمشاركة شركاء الوطن.

الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجة التضخمية العالمية مظلة الحماية الإجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

هبوط حاد لأسعار النفط في العالم .. تفاصيل

عناصر مهمة .. تعرف على غيابات بيراميدز أمام الأهلي فى السوبر المصري

فلسطين تشكر مصر والسعودية على إجلاء مواطنيها من السودان

السوبر المصري.. الأهلي يخوض مرانه الثاني في الإمارات على ملعب الكريكت

عاجل|أبو ظبى الرياضي يكشف مصير تذاكر جماهير الزمالك بعد انسحابه من السوبر

خبير تعليم يوجه نصائح مهمة للتغلب على التوتر قبل وأثناء فترة الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور دنيا سمير غانم ونجوم مسرح مصر.. حفل زفاف المؤلف كريم سامي| صور

عملة بلاستيكية فئة الـ 20 جنيها.. موعد الطرح والتكلفة على الدولة| تفاصيل

بالأسود.. نوال الزغبي تتألق بفستان شفاف في حفل إيمي جالا بدبي   

سبب مذهل وراء إصدار جبل إيفرست أصواتا مرعبة بالليل

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ