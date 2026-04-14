جيسوس: النصر ينافس على كل الألقاب .. ورونالدو الأكثر شغفا رغم تاريخه الكبير
أزمة وقود الطائرات تثير قلق الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحرب على إيران
نتنياهو الفاشل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على قرار الحكومة الإيطالية
مصرع 9 أشخاص وعشرات المصابين في انفجار كبير بمحطة كهرباء بالهند
استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان رغم المفاوضات مع بيروت.. تفاصيل
البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخا و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
وزير الكهرباء: تنسيق دائم لإنجاز مشروع الضبعة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
لعنة أبريل تطارد آرسنال مجددًا.. هل يمنح السقوط الجديد لقب الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي؟
مقابل 60 مليون إسترليني.. ليفربول يطارد جوهرة بورنموث الفرنسية| إيه الحكاية
وزير الخارجية في اجتماع وزراء G24: النظام الاقتصادي العالمي في حاجة لإصلاحات جوهرية
وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار..أخبار التوك شو
مكاسب 50 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الصعود بعد شم النسيم
وزير الخارجية في اجتماع وزراء G24: النظام الاقتصادي العالمي في حاجة لإصلاحات جوهرية

فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٤ أبريل، في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24 بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين. 

القى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أعرب فيها عن التقدير للدور الذي تقوم به مجموعة G24 خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مشيدا بتأكيد المجموعة على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية، في ضوء التداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية للنزاعات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما استعرض وزير الخارجية التوترات الجيوسياسية والتحديات الهيكلية التي يواجهها النظام الدولي، موضحا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تعيد تشكيل قواعده، في ظل التأثيرات على قطاع الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مؤكدا أن الدول النامية، خاصة متوسطة الدخل تعد الأكثر تأثراً بهذه التطورات.

وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية على النظام الاقتصادي العالمي، بما يضمن قدرته على دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات المتداخلة، وتعزيز قدرته على الصمود، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما شدد في هذا السياق على أهمية استمرار دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومساندة جهود الإصلاح الوطني.

كما أبرز الوزير عبد العاطي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من خلال تبني رؤية مشتركة لحشد الموارد المالية دون فرض أعباء إضافية على الدول النامية، بما يستلزم تطوير أدوات مالية مبتكرة لتعزيز السيولة على المدى القصير، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأشار وزير الخارجية كذلك إلى أهمية إصلاح منظومة الديون العالمية، من خلال إنشاء آليات شاملة ومستدامة لمعالجة أزمات الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلات الديون.

واختتم الوزير عبد العاطى كلمته باستعراض رؤية مصر للتنمية الاقتصادية، والتي ترتكز على البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، مع التركيز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاج، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزارة الأوقاف

الأوقاف تبدأ التصفيات الأولية لمسابقة القراءة الحرة بالمديريات

علي جمعة

هل تركتم الكذب حتى أترك النهي عنه؟.. علي جمعة يوضح أهمية التكرار في الدعوة إلى الصدق

بالصور

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

