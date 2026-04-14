رئيسة وزراء إيطاليا تدعم بابا الفاتيكان وتصف هجوم ترامب عليه بـ"غير المقبول"

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اليوم /الثلاثاء/ عن دعمها لبابا الفاتيكان، مؤكدة أن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البابا "غير مقبول".

وشددت ميلوني - في تصريح لها أوردته وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية - على تضامنها مع البابا ليو الرابع عشر، في ضوء الانتقادات التي وجهها ترامب له.

وأوضحت: " سأذهب إلى أبعد من ذلك .. بصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع يقوم فيه الزعماء الدينيون بما يقوله الزعماء السياسيون"، مُشيرة إلى أنها لا تخشى من التحدث عن رأيها إلى ترامب، الذي تربطها به علاقات ودية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه "ليس من المعجبين" بالبابا، واتهمه بأنه "ليبرالي للغاية"، و"ضعيف في التعامل مع الجريمة"، وفاشل في السياسة الخارجية.