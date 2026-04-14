وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار..أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



خالد الصاوي: زوجتي هي السند.. ودعوات والدتي الحماية.. فيديو

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن بعض الصعاب التي مر بها في حياته، ودعاء والته له، ووقوف زوجته معه في الظروف الصعبة، واصفا زوجته بالسند.

وأكد الفنان خالد الصاوي أن من رضا الله عليه ومحبة الجمهور له أنها أنقذته من نفسه، ومن جنونه، ومن بعض الصدامات التي كان يبالغ فيها في بعض الأحيان.

مصر تدخل عصر تصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية محليًا بمشروع "واسمات"| تفاصيل

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشروع مدينة «واسمات» يُعد أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الصحة، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الصحي وتحويله إلى واقع ملموس.

يُقام على مساحة 115 ألف متر مربع

وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يُقام على مساحة 115 ألف متر مربع، ويضم 32 منشأة تشمل مصانع ومراكز خدمية ولوجستية، ضمن منظومة إنتاج متكاملة للمستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى جانب مجمعات سكنية وإدارية.

وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته على الهواء.. فيديو

أكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، أنها فخورة بزوجها الفنان خالد الصاوي، موضحة أنه كل شيء بالنسبة لها، فهو زوجها وصديقها ووالدها وحبيبها، وكل شيء لها في الحياة.

هذا الرجل من النوع الفاخر

وأضافت زوجة الفنان خالد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفنان خالد الصاوي من الشخصيات المميزة والفريدة، معلقة: "هذا الرجل من النوع الفاخر".



مع تقلبات الربيع..استشاري مناعة يوضح الفرق بين البرد والحساسية



حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من زيادة حدة الأعراض لدى مرضى الحساسية خلال الفترة الحالية، نتيجة التقلبات الجوية المصاحبة لفصل الربيع، خاصة مع انتشار الأتربة والغبار وحبوب اللقاح التي تنشط مع الرياح.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن هذه العوامل الجوية قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وظهور أزمات ربوية لدى بعض المرضى، لا سيما مع التغير المستمر في درجات الحرارة.

اجتماع مرتقب في الأهلي لبحث أزمة التحكيم وغرفة الفار وتحديد خطوات التصعيد

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، أن هناك اجتماع مهم يتم التحضير له في النادي الأهلي غدًا، مؤكدًا أن الفريق الأول حصل على راحة من التدريبات 4 أيام بناء على تعليمات المدير الفني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أزمة بين مسئولي الكرة في النادي الأهلي واتحاد الكرة.

تتجاوز الـ 35 درجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة بسبب الكتل الصحراوية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة منذ الأسبوع الماضي ومستمر حتى اليوم وهذه ارتفاعات تدريجية حيث إنها تزيد كل يوم عن سابقه.

وتابعت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نوران أبو العينين، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة اليوم العظمى اليوم 29 درجة مئوية بزيادة درجتين مقارنة بالأمس.

وأوضحت أن هذا الارتفاع بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من أماكن صحراوية مرتفعة في في قيم حرارتها، إلى جانب منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

اعرف الطبق بكام.. أسعار البيض اليوم 14 أبريل 2026

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2026 استقرارً ملحوظًا.

سعر طبق البيض في بورصة الدواجن

تتراوح أسعار البيض اليوم في المزارع بين 105 و110 جنيهات للطبق. بينما يبلغ السعر للمستهلك بين 123 و130 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأبيض

في أسواق التجزئة اليوم، سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 123 جنيهًا للمستهلك، مما يعني انخفاضًا ملحوظًا بنحو 16.8 جنيه مقارنةً بسعر أمس.



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6137 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7160 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8182 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 57280 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 14 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.18 جنيه

سعر الشراء: 53.08 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.12 جنيه

سعر الشراء: 62.00 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.18 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.17 جنيه

سعر الشراء: 14.14 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.48 جنيه

سعر الشراء: 14.45 جنيه