مع تقلبات الربيع..استشاري مناعة يوضح الفرق بين البرد والحساسية

منار عبد العظيم

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من زيادة حدة الأعراض لدى مرضى الحساسية خلال الفترة الحالية، نتيجة التقلبات الجوية المصاحبة لفصل الربيع، خاصة مع انتشار الأتربة والغبار وحبوب اللقاح التي تنشط مع الرياح.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن هذه العوامل الجوية قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وظهور أزمات ربوية لدى بعض المرضى، لا سيما مع التغير المستمر في درجات الحرارة.

التمييز بين الحساسية ونزلات البرد

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، أشار الحداد إلى أن هناك خلطًا شائعًا بين أعراض البرد والحساسية، موضحًا أن نزلات البرد غالبًا ما يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، وزكام، وصداع، والتهاب بالحلق.

في المقابل، تظهر الحساسية بشكل متكرر في نفس المواسم، وتزداد مع التعرض للمثيرات مثل الغبار، دون ارتفاع واضح في الحرارة، ما يجعل المريض معتادًا على نمط الأعراض في أوقات معينة من العام.

إرشادات للوقاية وتقليل الأعراض

وقدم استشاري المناعة عددًا من النصائح المهمة لمرضى الحساسية، من أبرزها:

  • تقليل الخروج من المنزل وقت نشاط الرياح
  • ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج
  • الالتزام ببخاخات الأنف والصدر وحملها باستمرار
  • ارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس
  • الإكثار من شرب السوائل الغنية بفيتامين C

واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال هذه الفترة يساهم بشكل كبير في تقليل نوبات الحساسية وتجنب المضاعفات التنفسية، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية في فصل الربيع.

