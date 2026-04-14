تتجاوز الـ 35 درجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة بسبب الكتل الصحراوية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة منذ الأسبوع الماضي ومستمر حتى اليوم وهذه ارتفاعات تدريجية حيث إنها تزيد كل يوم عن سابقه.



وتابعت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نوران أبو العينين، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة اليوم العظمى اليوم 29 درجة مئوية بزيادة درجتين مقارنة بالأمس.

وأوضحت أن هذا الارتفاع بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من أماكن صحراوية مرتفعة في في قيم حرارتها، إلى جانب منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأكدت أن هذه الكتل تؤدي إلى زيادة سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أي سحب مؤثرة وهو ما يزيد الإحساس بالحرارة في محافظات شمال البلاد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة في محافظات جنوب البلاد تسجل 34 درجة في فترات النهار وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات.

واستطردت أن فترات الليل تشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل 12 درجة مئوية وفي الليلة المقبلة ستكون القاهرة الكبرى 17 درجة وتنخفض في المدن الجديدة.

وواصلت منار غانم، أن يومي الأربعاء والخميس سوف يشهدان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة لتسجل القاهرة 35 درجة وأسوان 38 درجة.

وأضافت أن سرعات الرياح تزيد خلال الساعات المقبلة تصل ذروتها يوم الجمعة تسبب انخفاض الرؤية الأفقية لكونها مصحوبة بالرمال والأتربة المحسوسة في الجو.

واختتمت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار تبدأ من يوم الخميس على سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد وأمطار متفاونة الشدة قد تكون رعدية وهذا أمر معتاد في البربيع.

