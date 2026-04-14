اعرف الطبق بكام.. أسعار البيض اليوم 14 أبريل 2026

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2026 استقرارً ملحوظًا.

سعر طبق البيض في بورصة الدواجن

تتراوح أسعار البيض اليوم في المزارع بين 105 و110 جنيهات للطبق. بينما يبلغ السعر للمستهلك بين 123 و130 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأبيض

في أسواق التجزئة اليوم، سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 123 جنيهًا للمستهلك، مما يعني انخفاضًا ملحوظًا بنحو 16.8 جنيه مقارنةً بسعر أمس.

سعر كرتونة البيض الأحمر

أما بالنسبة للبيض الأحمر، فقد بلغ سعر طبق البيض الأحمر اليوم 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

فيما يتعلق بالبيض البلدي، سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيهًا.

وكانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح الرنجة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذها بمناسبة شم النسيم وفقًا لما نقلته قناة “إكسترا نيوز”.

ووصل سعر كيلو الرنجة إلى 145 جنيهًا فقط، وهو أقل بحوالي 45 جنيهًا عن أسعارها في الأسواق الحرة التي تبدأ من 190 جنيهًا.

الاستفادة من النقاط التموينية

كما يُمكن لأصحاب بطاقات التموين الاستفادة من النقاط المتبقية من شهر مارس لشراء الرنجة بتكلفة أقل، ما يوفر لهم فرصة للحصول على هذه الأطعمة بأسعار اقتصادية في ظل الظروف الراهنة.