خالد الصاوي: زوجتي هي السند.. ودعوات والدتي الحماية.. فيديو

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن بعض الصعاب التي مر بها في حياته، ودعاء والته له، ووقوف زوجته معه في الظروف الصعبة، واصفا زوجته بالسند.

وأكد الفنان خالد الصاوي أن من رضا الله عليه ومحبة الجمهور له أنها أنقذته من نفسه، ومن جنونه، ومن بعض الصدامات التي كان يبالغ فيها في بعض الأحيان.



وتأثر الفنان خالد الصاوي على الهواء وكاد أن يبكي، وقال إن فضل الله عليه كبير، وإن الله نجّاه في الكثير من المواقف، وإن دعاء والدته وشقيقته مستمر معه، ويحميه وإنه يدعو لوالدته بالصحة.



وأوضح أنه يتفاجأ بالكثير من الرسائل التي تأتي له من أمام الكعبة، وأن الجميع يدعون له بكل حب.

كما أكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، أنها فخورة بزوجها الفنان خالد الصاوي، موضحة أنه كل شيء بالنسبة لها، فهو زوجها وصديقها ووالدها وحبيبها، وكل شيء لها في الحياة.

وأضافت زوجة الفنان خالد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفنان خالد الصاوي من الشخصيات المميزة والفريدة، معلقة: "هذا الرجل من النوع الفاخر".



وأشارت إلى أن زوجها رجل حقيقي، وأن هذا الأمر من الأشياء النادرة، وأنه صاحب كلمة، وأن أي كلمة يقولها تُعد عقدًا.



وهو ما جعل الفنان خالد الصاوي يضحك بشدة، ويبادرها وصلة الغزل ويقول: "يا سلام، مي دي حبيبة قلبي وكل حاجة، وزوجتي هي السند، وصاحبة دم خفيف، وتقف بجواري في كل شيء.. أجدع ست شفتها في حياتي".

تحدث الفنان خالد الصاوي عن واحدة من أهم المراحل في حياته، كاشفًا تفاصيل رحلته مع فقدان الوزن وتغيير نمط حياته، وذلك خلال استضافته في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC، عقب نجاحه في مسلسل أولاد الراعي.

رحلة التخسيس وتغيير نمط الحياة

أوضح خالد الصاوي أنه اتخذ قرارًا جذريًا لتحسين صحته، حيث خضع لعملية تكميم المعدة قبل بدء تصوير المسلسل.

وأكد أن هذه الخطوة لم تكن كافية وحدها، بل جاءت ضمن خطة متكاملة شملت:

الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي

تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ

اتباع نظام غذائي دقيق وفق إشراف طبي

وأشار إلى أنه استطاع بالفعل تحقيق تقدم ملحوظ في فقدان الوزن، ما انعكس إيجابيًا على حالته الصحية وأدائه الفني.