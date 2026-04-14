قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيسوس: النصر ينافس على كل الألقاب .. ورونالدو الأكثر شغفا رغم تاريخه الكبير
أزمة وقود الطائرات تثير قلق الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحرب على إيران
نتنياهو الفاشل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على قرار الحكومة الإيطالية
مصرع 9 أشخاص وعشرات المصابين في انفجار كبير بمحطة كهرباء بالهند
استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان رغم المفاوضات مع بيروت.. تفاصيل
البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخا و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
وزير الكهرباء: تنسيق دائم لإنجاز مشروع الضبعة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
لعنة أبريل تطارد آرسنال مجددًا.. هل يمنح السقوط الجديد لقب الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي؟
مقابل 60 مليون إسترليني.. ليفربول يطارد جوهرة بورنموث الفرنسية| إيه الحكاية
وزير الخارجية في اجتماع وزراء G24: النظام الاقتصادي العالمي في حاجة لإصلاحات جوهرية
وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار..أخبار التوك شو
مكاسب 50 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الصعود بعد شم النسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد الصاوي: زوجتي هي السند.. ودعوات والدتي الحماية.. فيديو

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن بعض الصعاب التي مر بها في حياته، ودعاء والته له، ووقوف زوجته معه في الظروف الصعبة، واصفا زوجته بالسند.

وأكد الفنان خالد الصاوي أن من رضا الله عليه ومحبة الجمهور له أنها أنقذته من نفسه، ومن جنونه، ومن بعض الصدامات التي كان يبالغ فيها في بعض الأحيان.


وتأثر الفنان خالد الصاوي على الهواء وكاد أن يبكي، وقال إن فضل الله عليه كبير، وإن الله نجّاه في الكثير من المواقف، وإن دعاء والدته وشقيقته مستمر معه، ويحميه وإنه يدعو لوالدته بالصحة.


وأوضح أنه يتفاجأ بالكثير من الرسائل التي تأتي له من أمام الكعبة، وأن الجميع يدعون له بكل حب.

كما أكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، أنها فخورة بزوجها الفنان خالد الصاوي، موضحة أنه كل شيء بالنسبة لها، فهو زوجها وصديقها ووالدها وحبيبها، وكل شيء لها في الحياة.

هذا الرجل من النوع الفاخر

 

وأضافت زوجة الفنان خالد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفنان خالد الصاوي من الشخصيات المميزة والفريدة، معلقة: "هذا الرجل من النوع الفاخر".


وأشارت إلى أن زوجها رجل حقيقي، وأن هذا الأمر من الأشياء النادرة، وأنه صاحب كلمة، وأن أي كلمة يقولها تُعد عقدًا.


وهو ما جعل الفنان خالد الصاوي يضحك بشدة، ويبادرها وصلة الغزل ويقول: "يا سلام، مي دي حبيبة قلبي وكل حاجة، وزوجتي هي السند، وصاحبة دم خفيف، وتقف بجواري في كل شيء.. أجدع ست شفتها في حياتي".

تحدث الفنان خالد الصاوي عن واحدة من أهم المراحل في حياته، كاشفًا تفاصيل رحلته مع فقدان الوزن وتغيير نمط حياته، وذلك خلال استضافته في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC، عقب نجاحه في مسلسل أولاد الراعي.

رحلة التخسيس وتغيير نمط الحياة
أوضح خالد الصاوي أنه اتخذ قرارًا جذريًا لتحسين صحته، حيث خضع لعملية تكميم المعدة قبل بدء تصوير المسلسل.

وأكد أن هذه الخطوة لم تكن كافية وحدها، بل جاءت ضمن خطة متكاملة شملت:

الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي

تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ

اتباع نظام غذائي دقيق وفق إشراف طبي

وأشار إلى أنه استطاع بالفعل تحقيق تقدم ملحوظ في فقدان الوزن، ما انعكس إيجابيًا على حالته الصحية وأدائه الفني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

سلسلة Galaxy S27

بمعالج أقوى.. سامسونج تسعي لغزو الأسواق بهواتف جديدة

مواصفات هاتف X300 Ultra

"فيفو" تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

برنامج One UI 8.5

سامسونج تطلق اختبار النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتلك الهواتف

بالصور

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد