وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته على الهواء.. فيديو

أكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، أنها فخورة بزوجها الفنان خالد الصاوي، موضحة أنه كل شيء بالنسبة لها، فهو زوجها وصديقها ووالدها وحبيبها، وكل شيء لها في الحياة.

هذا الرجل من النوع الفاخر

وأضافت زوجة الفنان خالد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفنان خالد الصاوي من الشخصيات المميزة والفريدة، معلقة: "هذا الرجل من النوع الفاخر".

وأشارت إلى أن زوجها رجل حقيقي، وهذا الأمر من الأشياء النادرة، وأنه صاحب كلمة، وأي كلمة يقولها تُعد عقدًا.

وهو ما جعل الفنان خالد الصاوي يضحك بشدة، ويبادرها بوصلة الغزل ويقول: "يا سلام، مي دي حبيبة قلبي وكل حاجة، وزوجتي هي السند، وصاحبة دم خفيف، وتقف بجواري في كل شيء.. أجدع ست شفتها في حياتي".