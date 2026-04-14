مصر تدخل عصر تصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية محليًا بمشروع "واسمات"| تفاصيل

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشروع مدينة «واسمات» يُعد أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الصحة، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الصحي وتحويله إلى واقع ملموس.

يُقام على مساحة 115 ألف متر مربع

وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يُقام على مساحة 115 ألف متر مربع، ويضم 32 منشأة تشمل مصانع ومراكز خدمية ولوجستية، ضمن منظومة إنتاج متكاملة للمستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى جانب مجمعات سكنية وإدارية.

الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع بنسبة 100%، مع تحقيق تقدم كبير في التجهيزات التشغيلية، تمهيدًا لبدء العمل الفعلي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات

وأضاف أن المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والمستحضرات الطبية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب التوجه لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير المنتجات الطبية إلى أكثر من 60 دولة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة الدولة في القطاع الصحي إقليميًا ودوليًا.