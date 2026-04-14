إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة
خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟
وزير التخطيط يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد المصري
الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد بكين إيران بأسلحة افتراء وكذب
مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى
الصحة: انخفاض عدد المواليد السنوي لأول مرة منذ 2007
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الصحة: انخفاض عدد المواليد السنوي لأول مرة منذ 2007

الدكتور عبلة الالفي
الدكتور عبلة الالفي
عبدالصمد ماهر

ألقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بيان جمهورية مصر العربية خلال الدورة الـ59 للجنة السكان والتنمية (CPD59)، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري.

وأكدت نائب الوزير في مستهل كلمتها انضمام مصر إلى البيانين المقدمين باسم مجموعة الـ77 والصين، وباسم المجموعة العربية. 

وأشارت إلى أن دورة هذا العام تكتسب أهمية خاصة بتركيزها على نقطة التلاقي بين الديناميات السكانية والتكنولوجيا والبحث العلمي لدعم التنمية المستدامة.

وأوضحت أن هذا النقاش يعزز الارتباط الوثيق بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. وشددت على أهمية التعامل مع التحديات السكانية والصحية في إطار شامل يضع الإنسان في قلب جهود التنمية.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن تعزيز الاستفادة من البيانات والبحث العلمي والابتكار يُعد ركيزة أساسية لفهم الديناميات السكانية وصياغة سياسات قائمة على الأدلة، بما يساهم في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان فرص متكافئة في التعليم والعمل والخدمات الأساسية 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

وأعادت التأكيد على التزام مصر الكامل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مع ضرورة احترام السيادة الوطنية والهويات الثقافية والقيم الدينية للدول.

واستعرضت نائب الوزير الجهود المصرية في معالجة القضية السكانية، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 والخطة العاجلة 2025-2027، التي تربط بين حجم السكان وجودة الحياة، وتهدف إلى تحسين الخصائص السكانية في الصحة والتعليم والتغذية، وخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة.

كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025-2029 لدعم الابتكار في القطاع الصحي وتحقيق خدمات أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

واستعرضت التقدم الملموس الذي حققته مصر، من بينه زيادة فترة المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، وربطها بمبادرة “الألف يوم الذهبية الأولى” في حياة الطفل، إلى جانب خفض معدل وفيات الأمهات إلى 37.5 حالة لكل 100 ألف مولود حي عام 2024، وارتفاع نسبة الولادات المشرف عليها من كوادر صحية ماهرة إلى 97%.

ولفتت إلى انخفاض عدد المواليد السنوي لأول مرة منذ 2007 إلى أقل من مليوني مولود في 2024، وتراجع معدل الإنجاب الكلي من 3.5 إلى 2.4 مولود لكل سيدة خلال العقد الماضي.

واختتمت الدكتورة عبلة الألفي كلمتها بالتأكيد على أن الديناميات السكانية تمثل فرصاً وتحديات في آن واحد، داعية إلى دعم الابتكار والبحث العلمي لتعظيم العائد الديموغرافي وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يضمن عدم ترك أي إنسان خلف الركب.

يُعد هذا البيان تعبيراً واضحاً عن التزام مصر بتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة، مع الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا والابتكار لصالح الإنسان.

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم .. آخر تحديث

أسعار الذهب

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران

أسعار الأسماك اليوم في مصر

البلطي والفيليه والجمبري.. قائمة أسعار الأسماك بالأسواق اليوم

بالصور

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد