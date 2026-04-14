صحة مطروح: استصدار 3288 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر

أعلنت مديرية الصحة بمطروح استصدار 3288 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من اهالي المحافظة بتكلفة اجمالية 7 مليون و 269 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي ( يناير - فبراير - مارس ) 2026.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم علاج اكثر من 2679 مريض على نفقة الدولة بعدد 7 مستشفيات حيث بلغ اجمالى تكلفة القرارات الصادرة للمستحقين على نفقة الدولة 7 مليون و 269 ألف جنيه ، منهم 2 مليون و 690 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات (الباطنة والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية).

واضاف ان تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات (الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية) بلغت 873 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 1 مليون و 235 ألف جنيه، كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات (الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة) 2 مليون و 471 ألف جنيه.



ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر للدكتور تامر حميدو مدير إدارة نفقة الدولة بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح.