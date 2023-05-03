بعد توترات وصلت لعقوبات| هل تكتب زيارة السعودية نهاية جولة ميسي الباريسية؟! وهذه وجهته المقبلة

سابقة الأولي من نوعها هزت الأوساط الكروية في المملكة العربية السعودية، بزيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022، لمختلف المدن السعودية، وفي يوم الثلاثاء ظهر ميسي مع عائلته في مدينة الدرعية التاريخية، والتقطت له صور في حي الطريف الشهير، وتعتبر زيارة ميسي للمملكة العربية السعودية جزءًا من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تستضيفها المملكة، والتي تهدف إلى دعم السياحة والاستثمار في البلاد، ويعتبر ميسي واحدًا من أشهر اللاعبين في العالم، حيث يحظى بشعبية كبيرة في السعودية وحول العالم، وأثارت زيارته إلى المملكة العربية السعودية اهتمام عشاق الرياضة والجماهير.





وجاءت رحلة ميسي للمملكة بعد هزيمة النادي الباريسي على ملعبه أمام لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد يوم الأحد، بمشاركة ميسي طوال المباراة، ووصل ليونيل ميسي في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إلى مدينة الرياض السعودية.

ميسي مع الأسرة

ميسي في جولة سياحية مع زوجته وأبنائه

وكتب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي على "تويتر": أهلا ميسي، في أرض العراقة وأصل التاريخ؛ الدرعية، في جولة سياحية ممتعة تضمنها تجارب متنوعة مع زوجته أنتونيلا وأبنائه ماتيو وسيرو، حيث التقى بالشعب السعودي الكريم المضياف في حي الطريف.

ميسي مع زوجته

ميسي يروج للأماكن السياحية في السعودية

وبدوره شارك ميسي بالفعل في حملة دعائية تروج للأماكن السياحية في المملكة، ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ميسي

وقال ميسي الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم: "من كان يتوقع أن السعودية خضراء بهذا الشكل؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك”.

ميسي سفيرا للسياحة بالمملكة

وعينت السعودية، ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل زيارته السياحية الثانية إلى السعودية.

وكشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، آخر التطورات بشأن الاضطرابات التي شهدتها علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان يعاقب ميسي بسبب سفره إلي المملكة

وقرر باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، إيقاف ليونيل ميسي لمدة أسبوعين، عقب سفره إلى المملكة العربية السعودية، دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.

وبموجب العقوبة فإن ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، لن يلعب مع فريقه مباراتين في الدوري، ولن يشارك حتى في تدريبات الفريق خلال فترة الإيقاف، حيث سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.

وبحسب تقارير فإن ميسي طلب بالفعل إذنا من النادي للسفر إلى السعودية للقيام بأعمال تجارية، حيث يتولى منصب سفير السياحة المحلية في المملكة، لكن طلبه قوبل بالرفض فسافر دون علم النادي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم الأخيرة، مع النادي الفرنسي هذا الصيف، بعد عامين قضاهما في باريس قادما من برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميسي قرر حتى عدم التفكير في اتفاقه مع باريس سان جيرمان، الذي سبق أن توصل له مع ناصر الخليفي "رئيس النادي" خلال مونديال قطر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق كان بين ممثلي ليو والخليفي حول تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم ثالث في حديقة الأمراء.



السعودية تجهز عرض ضخم لـ ميسي

وعادت الصحيفة اليوم الأربعاء للكشف عن نية السعودية تجهيز عرض "هو الأكبر لأي لاعب كرة قدم على الإطلاق".

نهاية مسيرة ميسي مع باريس

وأكدت الصحيفة، أن الرغبة باتت مشتركة بين باريس وميسي، حيث صرف النادي الفرنسي النظر عن الاحتفاظ بليو لموسم ثالث.

وأوضح تقرير ليكيب أن السعودية هي الوجهة الأقرب لـ ميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه.

كما أشارت ليكيب أن البيئة المحيطة بـ ميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال يسعى لضم ميسي، لإعادة الندية مع كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي، ولكن في الملاعب السعودية.

ويحظى ميسي باهتمام إنتر ميامي الأمريكي المملوك لـ ديفيد بيكام، وكذلك ناديه السابق برشلونة الذي يحتاج أولًا تخفيض سقف رواتبه ليتمكن من تسجيل بطل العالم إن أراد استعادته.