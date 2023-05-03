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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال ميسي لـ الهلال السعودي

ميسي
ميسي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “ميسي يقترب بشدة من الهلال السعودي”.

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر إيقاف لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة أسبوعين.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان، اتخذ قرارًا، بمعاقبة ميسي، على خلفية رحلته إلى المملكة العربية السعودية للترويج للسياحة هناك، دون الحصول على إذن بذلك.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان اعتبر تصرف ميسي خطأ فادح، وقرر اتخاذ إجراء تأديبي ضده، بإيقافه لمدة أسبوعين.

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