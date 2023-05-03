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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح شارع بورسعيد لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين بمدينة الخارجة

جانب من الشارع
جانب من الشارع

وجه جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، بفتح عدد من الشوارع التى تساهم فى تسهيل الحركة المرورية على المواطنين بنطاق المدينة، حيث قامت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالبدء بفتح شارع مؤدى من شارع بور سعيد إلى حى السبط وذلك تسهيلا وتوفيرا على المواطنين، وذلك تحت إشراف ياسر عبدالتواب نائب رئيس المركز.

وتفقد رئيس مركز ومدينة الخارجة ، الطريق الجديد المقرر إنشاؤه والمتجه من شارع جمال عبدالناصر جنوب المدينة إلى الطريق الدائرى الشرقى، وذلك لتيسير حركة مرور السيارات وتحفيف الضغط على وسط المدينة ، حيث قامت معدات الوحدة المحلية ومديرية الطرق باستكمال العمل فى الطريق بالتزامن مع خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

وأعلنت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، عن الانتهاء من إصلاح بعض الأجزاء التالفة بوضع تربة زلطية، ورفع الكثبان الرملية التي تغلق أجزاء من الطرق، وخاصة الطريق الدائري الواصل بين منطقة البرمودي وطريق الخارجة الداخلة.

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وتأتى أعمال الصيانة حرصًا على سلامة مستخدمى الطريق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة إنجاز أعمال صيانة وإحلال الطرق والشوارع المتهالكة على مستوى كافة مراكز المحافظة، وتضمنت الأعمال تأهيل ورفع كفاءة طريق البرمودى أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول 3 كم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9 مليون جنيه.

كما انتهت المديرية من العمل بشارع طريق الداخلة ابتداء من إدارة مرور الخارجة حتى مدخل حى 25 يناير بطول 2000 متر، كما تم تنفيذ أعمال إحلال البلدورات القديمة لتوسعة الطريق ورفع مخلفات جزر الشارع وتنفيذ اعمال الرصف، والتى تتضمن الأعمال الإنشائية أو أعمال صيانة الطرق حسب الخطط والجداول المحددة.

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