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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف مكان تواجد بوتين أثناء الهجوم على المقر

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر الكرملين ليلة أمس.

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء، في إفادة صحفية،  "أن الرئيس الروسي بوتين كان يتواجد بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوجاريوفو"، ولم يصب بأي أذى،  وقال أن جدول أعماله لم يتغير."

أعلن الكرملين عن إحباط محاولة إغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس.

وأعتبر الكرملين أن أطلاق نظام كييف طائرات مسيرة على الكرملين عملياتً إرهابياً مخططة، ويجب أتخاذ أجراءات أنتقامية رداً على ما حدث.

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