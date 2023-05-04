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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موته في نص الشارع.. القصة الكاملة لمقتل مزارع على يد حلاق بالمنوفية

أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه

جريمة مأساوية في محافظة المنوفية.. بطلها شخص يعمل حلاقا، ويجيد استخدام الشفرات جيداً، ويمسكها ويستخدمها بكل تمكن؛ الأمر الذي أتاح له كيفية استخدام الأسلحة البيضاء لقتل أحد أهالي قريته.

الجريمة بدأت عندما قام مزارع بإحدى قرى محافظة المنوفية، بالمزاح مع الحلاق الذي يعرفه جيدا، ولكن سرعان ما تضايق الحلاق من المزارع، وحدثت مشادة كلامية بينهما، ولكن نجح الأهالي والحاضرين في إبعاد كلاً منهما عن الآخر.

 

الأمر لم ينته بالنسبة للحلاق، وبيت النية على الانتقام من المزارع ومعاقبته، ليجلب سلاحا أبيض عند مشاهدته المجني عليه يمر من أمامه، ويطعنه عدة طعنات  ليسقط المجني عليه على الأرض غارقاً في دمائه، ويفر الحلاق هارباً.

أقوال متضاربة بين أهل المجني عليه واعترافات المتهم الذي أكد أنه تعرض للمضايقة من المجني عليه قائلا في تحقيقات الشرطة " أنه كان دائما يعايره بمرضه النفسي حيث تردد من قبل علي مستشفي الصحة النفسية لمعاناته من مرض نفسي ".

وقالت مها، زوجة المجني عليه، أنها فوجئت بالمتهم يقابلها في الشارع وملابسه ملخطة بالدماء ممسكا بسكين ويجلس وسط الشارع، موضحة أنها لا تعلم أن المجني عليه زوجها حيث أخبرها الأهالي بعد ذلك أن زوجها قتل علي الطريق .

وأضافت أن المتهم الحلاق جارهم ويسكن معهم في نفس الشارع وكانوا يترددون علي محله حيث ذهبوا إليه في أيام العيد من أجل الحلاقة لأطفالهم وكان طبيعيا وادعاءه مرضه النفسي حيلة للهروب من المحاكمة.

وتابعت أنهم رفضوا أخذ عزاء زوجها حتي يتم الحكم علي المتهم بقتله حيث أنهم جيران في نفس الشارع وزوجها كان يعمل عاملا يذهب نهارا إلي عمله ويعود ليلا وليس له علاقة بأحد.

وأوضحت أن زوجها رجل بطعنة غدر تاركا ٣ اطفال أكبرهم ٧ سنوات واصغرهم ٧ اشهر، دون مصدر دخل أو تأمين للعيش.

وأكد شقيقه، أنهم حتى الآن لا يعلمون سببا لقتل شقيقهم علي يد جارهم حيث قتله بدم بارد وكان لا يوجد بينهم خلافات حيث أنهم جيران في شارع واحد.

وطالبت الأسرة بحق ابنهم حيث أن ما حدث جريمة كبرى ورحل ابنهم تاركا أسرة دون عائل ودون معرفة سبب لقتله.

اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة منوف، يفيد بقيام حلاق بطعن مزارع بسلاح أبيض وإصابة آخر.

بالانتقال تبين قيام " ش.ع " 28 سنة حلاق بالتعدي علي " ا.ش " 31 سنة مزارع وتوفي متأثرًا بإصابته بطعنه بآلة حادة، وإصابة "ح.م" 38 سنة- عامل، بجرح في الصدر.

وبسؤال المصاب، أكد أنه أثناء سيره رفقة المجني عليه، تعدى عليهما الحلاق بآلة حادة، حيث سدّد عدة طعنات لصديقه المزارع، فتوفي في الحال متأثرًا بإصابته.

وباستجواب المتهم؛ أكد أن المجني عليه كان دائمًا يعايره بمرضه النفسي، مما أصابه بحالة نفسية سيئة، وقرّر التخلص منه بالتعدي عليه بسلاح أبيض.

فيما أكد أهل المتهم، أنه يعاني من مرض نفسي، وتم احتجازه بأحد مستشفيات العلاج النفسي.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

محافظة المنوفية الأسلحة البيضاء أخبار الحوادث مدير امن المنوفية النيابة العامة مستشفى الصحة النفسية

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